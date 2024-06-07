أسعار الأضاحي 2024 في محافظة القليوبية.. تبدأ من 140 جنيها للكيلو

أيام تفصلنا عن استقبال عيد الأضحي المبارك، ويبدأ اليوم أول أيام شهر ذي الحجة، على أن يكون أول أيام العيد الأحد المقبل 16 يونيو، وتتجه أنظار الأهالي والمواطنين إلى أسعار الأضاحي 2024 في محافظة القليوبية في الشوادر وسوق المواشي الرئيسي ببنها.

أسعار الأضاحي 2024 في محافظة القليوبية

ويشهد سوق المواشي في بنها، والذي يعقد كل اثنين أسبوعيا، إقبالًا من التجار والمواطنين وسط استقرار أسعار الأضاحي 2024 في محافظة القليوبية، حيث أكد الحاج ناصر أبوباشا، أحد التجار، أن الأسعار كالتالي:

- كيلو اللحم القايم البقري يتراوح بين 165 : 170 جنيها.

- أسعار البقرت التي تصلح للأضاحي تبدأ من 55 ألف جنيها.

- كيلو اللحم القايم الجاموسي يتراوح بين 140 : 150 جنيها وأسعار الجاموس التي تصلح للأضاحي تبدأ من 45 ألف جنيها.

- كيلو اللحم القايم الخروف يترواح بين 160 : 170 جنيها وأسعار الخراف التي تصلح للأضاحي تبدأ من 8 آلاف جنيه.

- كيلو اللحم القايم الماعز يترواح بين 210 : 220 جنيها وأسعار الماعز التي تصلح للأضاحي تبدأ من 6 آلاف جنيها.

أسعار الأضاحي 2024 في محافظة القليوبية الصكوك

وتتجه شريحة من المواطنين إلى شراء صكوك الأضاحي لأداء سنة عيد الأضحى في ضوء أسعار الأضاحي 2024 في محافظة القليوبية، وتتراوح أسعار صكوك الأضاحي في الأوقاف والمساجد 6000 جنيه للبقري المستورد و8500 جنيه للحم البقري البلدي، والتي يمكن الحصول عليها عبر حساب وزارة الأوقاف في البنوك المصرية ومنافذ البريد المصري وخدمات فوري والدفع المباشر بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية.