سعر جرام الذهب بمحال الصاغة في بداية التعاملات المسائية

استقرار في أسعار الذهب سجله سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 8-6-2024 في محال الصاغة بمصر، خلال بداية التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 خلال بداية التعاملات المسائية في محلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات، عند مستوى 3085 جنيها للبيع، و3100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 خلال بداية التعاملات بالصاغة 3525 جنيها للبيع، و3543 جنيها للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة حالة من الثبات ليسجل 2645 جنيها للبيع، و2657 جنيها للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم السبت إلى 2058 جنيها للبيع، و2067 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 12 في منتصف تعاملات اليوم نحو 1764 جنيها للبيع، و1771 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 24 ألفا و800 جنيه، ويبلغ وزنه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر أونصة الذهب عالميًا

بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 2024 قيمة 2294 دولارا.