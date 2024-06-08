سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 -6-2024.. اعرف وصل كام؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 -6-2024 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة في مصر، خلال منتصف التعاملات، حيث يهتم كثير من المواطنين بمتابعة أسعاره باعتباره الأكثر تداولا بين الأعيرة في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8-6-2024 في مصر خلال منتصف التعاملات بمحلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

وحافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره في منتصف التعاملات، حيث ثبت عند مستوى 3095 جنيها للبيع، و3070 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات بالصاغة المصرية ليسجل 3537 جنيها للبيع، و3508 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية حالة من الثبات ليسجل، 2652 جنيها للبيع، و2631 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم السبت، إلى 2063 جنيها للبيع، و2046 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في منتصف تعاملات اليوم نحو 1768.5 جنيه للبيع، و1754.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 8 يونيو 2024، 24760 جنيها للبيع، و24560 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر أونصة الذهب عالميًا

بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم السبت 8 يونيو 2024 قيمة 2295 دولارًا للبيع، و2294 دولارًا للشراء.