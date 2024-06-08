سميرة لوقا: عروض بانوراما البرشا تعزز حقوق الإنسان

قالت سميرة لوقا، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يقدم هذه الجائزة للمرة الثالثة عشرة على التوالي لتكريم مسلسلات رمضان التي تجمع الأسرة المصرية أمام شاشة واحدة.

تكريم فريق عمل فيلم رفعت عيني للسماء

وأضافت لوقا، خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز التميز الدرامي لعام 2024 في مجال حقوق الإنسان، أنه قد فرضت علينا هذا العام حدث انفرادي وهو تكريم فريق عمل فيلم رفعت عيني للسماء، وأن ما ميز مسرح شارع بانوراما البرشا هو المنطلق الحقوقي الذي انطلقت منه الفكرة والعروض.

الفيلم استغرق أربع سنوات ليتم تصويره في قرية البرشا

وتابعت أن الفيلم استغرق أربع سنوات ليتم تصويره في قرية البرشا ودير البرشا، وقرية البرشا هي قرية خالية من ختان البنات، وقد قدمت الهيئة القبطية الإنجيلية فيها العديد من الخدمات منذ 55 سنة.

وأشارت إلى أن فريق البنات قدم العديد من المسارح والعروض التي تعزز حقوق الإنسان، وخاصة المرأة مثل التحرش والزواج.

ويذكر أن عروض بانوراما البرشا مستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي في شوارع قريتهن الصغيرة بمحافظة المنيا، لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن، مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

ويضم فريق عمل الفيلم ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليليا هارون، وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير.