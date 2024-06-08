طريقة تخزين اللحوم في عيد الأضحى 2024.. اعرف مدة صلاحيتها داخل الفريزر

تتوافر كميات كبيرة من لحوم الأضاحي لدى السيدات في المنازل، سواء نتيجة لذبح الأضحية الخاصة بأهل المنزل، أو لتلقي لحوم الأضاحي من الغير، وهذه الكميات تتطلب طريقة جيدة لتخزينها والحفاظ عليها، خاصة «من التغفن وتغير لونها إلى الاخضرار».

طريقة تخزين اللحوم في عيد الأضحى 2024

وأوضحت الدكتورة سمر مرجان، بمديرية الطب البيطري في محافظة القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيس بوك»، أنه يمكن تخزين اللحوم في عيد الأضحى بعدة خطوات بسيطة، كالتالي:

- بعد الذبح وتشفية اللحمة يجري تقطيعها.

- يمنع تخزين اللحوم في الفريزر، بعد الذبح مباشرة، لأنها تكون ساخنة وهذا يعرضها للفساد بسرعة، وعدم حدوث عملية «تشميع اللحمة» أو «التيبس الرمي» الضرورية لحفظ اللحوم.

- يجري فرد لحوم الأضحية على صواني كبيرة، مع مراعاة عدم تكدسها، لمدة ساعتين تحت مروحة شديدة أو في التكييف، حتى تجف وتشتد «تكون ماسكة نفسها»، وتعرف هذه العملية بـ«التشميع».

- ممنوع غسل اللحوم قبل تخزينها، لأن هذا يعرضها للفساد بشكل أسرع، ويساعد على نشر الميكروبات.

- وضع اللحوم في أكياس تخزين شفافة، ويفضل وضع كل كيلو في كيس واحد لضمان جودة التبريد، وتفريغ أكياس اللحمة من الهواء، حتى لا تتسبب في عزل وتقليل جودة الهواء.

- توزع اللحوم في الثلاجة لمدة من 6 لـ20 ساعة، ويفضل أن يكون هناك عازل بينها وبين أي طعام آخر، حتى لا تسيل عليه دماء اللحوم.

- عندما تصبح أكياس اللحمة جاهزة للوضع في الديب فريزر، يجب مراعاة وجود فراغات بين الأكياس، حتى تبرد جميعها بنفس الكفاءة، وفي حالة إذا كان المكان لا يسمح يفضل تقليب الأكياس كل ساعتين، لحين جمدانها.

- وبتنفيذ الخطوات السابقة تكون حدثت عملية تشميع اللحمة أو التيبس الرمي بكفاءة.

فوائدة عملية تشميع اللحمة

يعمل تشميع اللحمة على إنتاج حمض اللاكتيك، ومواد أخرى تتقلل pH، الذي يمنع نمو الميكروبات ويزيد كفاءة حفظ اللحمة، ويزيد طراوة اللحمة، ويجعلها اكثر استساغة وألذ في الطعم.

فترة صلاحية اللحوم في الفريزر

عند وضع اللحوم في الفريزر، لا بد من ضبط درجة حرارة الديب فريزر على -18 أو أقل، وتكون اللحوم صالحة لمدة معينة، بحسب نوعيتها:

- لحم الأبقار أو الجاموس من 8 إلى 12 شهرا.

- اللحم الضاني من 6 إلى 8 أشهر.

- الكبدة والمخ والكلاوي والكرشة من 3 إلى 4 أشهر.

- اللحمة المفرومة 3 أشهر.

- اللحم المطبوخ 3 أسابيع.