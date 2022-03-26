أشياء احذري منها عند تخزين اللحوم في الفريزر استعدادا لرمضان.. 9 نصائح

اقترب شهر رمضان الكريم الذي تفصله عنا أيام قليلة، الأمر الذي يجعل الكثير من ربات البيوت يلجأون إلى شراء الكثير من اللحوم لتخزينها في الفريزر، حتى تكون متاحة عند الحاجة إليها، ويجعل العديد منهم الطرق الصحيحة والسليمة لتخزين وتجميد اللحوم، ما يعرضهم للإصابة بالأمراض، كما يعرض التخزين الخاطئ اللحوم للفساد ننتيجة لعدم تخزينها بشكل صحيح، ما يجعلهم يبحثون عن الطرق الصحيحة لحفظ وتجميد اللحوم.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير الأشياء التي يجب اتخاذ الحذر منها عند تخزين اللحوم وتجميدها في الفريزر، وفق نصائح جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي الخاص به، والتي جاءت كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند تخزين وتجميد اللحوم

- عند تخزين وتجميد اللحوم، يفضل أن يكون تجميد وتخزين اللحوم سريعا، عن طريق وضعه في ديب فريزر سريع التجميد.

- في حالة حفظ اللحوم في الديب فريزر، يجب اختيار اللحوم ذات الجودة العالية.

- يجب اختيار اللحوم التي تحتوي على نسبة دهن أقل قدر الإمكان لحفظها بالتجميد.

- احرص على تجنب وضع ملح الطعام على اللحوم التي ترغب في حفظها وتجميدها.

- احرص على وضع قطع اللحم قبل التجميد في عبوات غير منفذة للهواء والرطوبة.

- يجب أن تعلم أن اللحوم المفرومة المجمدة صلاحيتها أقل من اللحوم المجمدة غير المفرومة.

- يجب تبريد اللحوم النيئة بجميع أنواعها فور التقطيع حتى لا تكون عرضة للتلوث بالميكروبات.

- يفضل الصهر البطيء للحوم عند الطهي أفضل من الصهر السريع.

- الحرص على عدم تجميد نفس اللحوم وصهرها أكثر من مرة.