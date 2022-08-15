استشاري تغذية: تخزين اللحوم والدجاج يجب ألا يزيد عن 4 أيام

قال الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية، إن تخزين الطعام واللحوم في الثلاجات يكون بدرجة برودة عالية أقل من 5 درجات من أجل القضاء على البكتريا والحفاظ على الأنسجة أطول فترة ممكنة، والفريرز يقوم بهذه المهمة بصورة جيدة، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لتخزين اللحوم تتراوح بين 3 أيام لـ4 أيام، وكذلك الأسماك والدجاج، لأن المدة إذا زادت عن ذلك يؤثر على القيمة الغذائية للبروتين، فشراء الدجاج المجمد يختلف سعره تماما عن سعر الدجاج الحي أو الطازج، وهو ما يوضح القيمة الغذائية للدجاج الطازج.

الطعام المتبقي

وأضاف استشاري التغذية، خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم» مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ كمية الطعام المتبقي والزائد عن حاجة الأسرة يكون له من 60 دقيقة لـ90 دقيقة لحفظ هذا الطعام بدرجة برودة سواء كان في الثلاجة أو الفريزر، ولكن يجب عدم تخزين الطعام المطهي وهو ساخن لأن ذلك قد يؤثر على باقي الأطعمة المحفوظة بالثلاجة، ولذلك يجب التأكد من أن الطعام قد برد بشكل تام ثم يتم حفظه بالثلاجة يومان على الأكثر.

استخدام الطعام بعد فترة الصلاحية

وشرح استشاري التغذية أن المنتاجات الغذائية التي يكون محدد لها مدة صلاحية مثل منتجات الألبان يجب استهلاكها في خلال مدة الصلاحية المحددة وربما أقل من هذه المدة، وعدم الانتظار لآخر يوم حتى لا نفقد قيمتها، فمن الممنوعات استخدام الطعام بعد فترة الصلاحية حتى لو كانت محفوظة في الثلاجة، محذرا من تجميد اللحوم والألبان وذوبانها وتجميدها مرة أخرى.