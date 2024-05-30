توزيع وجبات على طلاب الثانوية العامة في مراجعات «حياة كريمة»

أكد الدكتور أحمد جاد منسف مبادرة حياة كريمة بالسنبلاوين لـ«الوطن» أنه تم توزيع عدد من الوجبات بالمجان علي طلاب الثانوية العامة، أثناء مراجعات مباراة «تقدر في 10 أيام» داخل محافظة الدقهلية، والتي انطلقت منذ أمس، ومستمرة علي مدار الأيام المقبلة حتى بداية الامتحانات.

توزيع وجبات من مبادرة حياة كريمة على الطلاب في المراجعات

وأكد تم توزيع عدد من الوجبات في الفواصل بين المراجعات، إذ يتم تقديم مادتين كحد أقصى للطالب في اليوم، لذا تم تقديم الوجبات في الفواصل بين كل مادة وأخرى، من أجل التركيز واستعادة النشاط والقدرة على استكمال المراجعات.

واوضح محمد رفاعي، متطوع بمبادرة حياة كريمة، أنه تم توزيع الوجبات علي الطلاب والتي تتكون من مياه وعصير ومخبوزات وهي «الباتيه»، لمساعدتهم على الاستيعاب والقدرة على الاستفادة من المراجعات المقدمة لهم.

التقليل من حدة القلق والتوتر لدى طلاب الثانوية العامة

وأشارت ريماس أحمد، متطوعة بحياة كريمة، أن توزيع الوجبات جاء ضمن برنامج الدعم النفسي المقدم من المبادرة للطلاب أثناء المراجعات، من أجل دفعهم لتخطي أي قلق أو توتر ينتج كلما اقترب موعد امتحانات الثانوية العامة.