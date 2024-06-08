«القاهرة الإخبارية»: متظاهرون إسرائيليون يشيدون بـ«مجزرة النصيرات»

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس، إن هناك عدة مظاهرات حاشدة بعشرات آلاف الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع والأمن الإسرائيلية، وكانت هناك العديد من الكلمات لممثلي عائلات المحتجزين الذين باركوا المجزرة التي تمت في النصيرات والتي استعيد من خلالها 4 من المحتجزين الإسرائيليين أحياء، فيما أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وأضاف أبو شمسية، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن ممثلي عائلات المحتجزين طالبوا بوقف الحرب والعودة لصفقات التبادل لأن من الصعب إتمام هذه العمليات، وهذا ما أكده مصدر إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية عندما قال: «إن العملية صعب تحقيقها في الأيام المقبلة وحتى تكرار هذه العملية وخاصة بعد ما أعلن جيش الاحتلال أن العملية تحتاج إلى أسابيع للموافقة عليها في 3 مراحل وكانت هناك قوات من الكوماندوز واليمام وكانت حصيلتها مقتل جندي وأطلقت على أثره اسم أرنون».

وقت خروج المظاهرات كانت هناك لافتات لم يتغير مضمونها

وتابعت أن وقت خروج المظاهرات كانت هناك لافتات لم تتغير مضمونها حتى بعد هذا الإنجاز وصورة النصر المزيف الذي قدمه نتنياهو للشارع الإسرائيلي.