ارتفاعات طفيفة في أسعار البترول عالميا عقب قرارات «أوبك+»

سجلت أسعار البترول العالمية ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ولكنها ما زالت قرب أدنى مستوياتها في 4 أشهر، حيث يأتي ذلك مع استيعاب الأسواق لقرار أوبك+ بزيادة الإمدادات في وقت لاحق هذا العام خاصة مع زيادة مخزونات الأمريكية.

وارتفعت أسعار البترول للعقود الآجلة لخام برنت العالمي بنسبة 0.3% إلى 77.75 دولارا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.27% إلى 73.44 دولارا للبرميل، وانخفض كلا العقدين نحو دولار أمس إلى أدنى مستوى منذ أوائل فبراير، وفق «إنفيستينج».

وجاء هذا الانخفاض في أعقاب أنباء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها عن خطط لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

ومن المقرر أن أوبك+ ستوقف مؤقتًا خطط التخفيضات أو تعكسها إذا لم يكن الطلب قويًا بما يكفي لاستيعاب البراميل، فمن المتوقع أن تتقلص إمدادات النفط الخام في الربع الثالث وأن خطط أوبك + للتخلي عن تخفيضات العرض لن تتم إلا اعتبارًا من أكتوبر.

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وأظهرت أرقام معهد النفط الأمريكي أن مخزونات الخام زادت أكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.