«القاهرة الإخبارية»: تقدم اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي بعدة ول كتب: محمد عزالدين 01:50 ص | الأحد 09 يونيو 2024 البرلمان الأوروبي أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن اليمين حقق تقدما بانتخابات البرلمان الأوروبي بعدة دول. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: زيلينسكي: الحرب الروسية ضد أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا أوروبا تستعد لحرب عالمية ثالثة كبرى.. تصريحات عدائية وروسيا في مرمى النيران بعد انتشاره في أوروبا.. معلومات عن فيروس PUUV القاتل «خوص المصيف.. من الفيوم إلى أوروبا».. أسعار الشنط وسَبَت المايوهات عاجل.. ريال مدريد يوجه صدمة للأهلي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 15 في تاريخه آلاف السياح الألمان بالغردقة يٌتابعون نهائي دوري أبطال أوروبا على شاشات عملاقة أوروبا البرلمان الأوروبي بقلم محمد عزالدين