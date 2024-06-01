آلاف السياح الألمان بالغردقة يٌتابعون نهائي دوري أبطال أوروبا على شاشات عملاقة

شاهد عدد كبير من السياح الألمان مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد الأسباني وبروسيا دورتموند الألماني، عبر شاشات ضخمة بفنادق مدينة الغردقة، في أجواء أوروبية.

شاشات ضخمة بفنادق الغردقة

وقال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات، إن فنادق الغردقة حرصت على تجهيز شاشات ضخمة على الشواطئ وحمامات السباحة؛ لمساعدة الأجانب على الاستمتاع بمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

انتعاش السياحة في الغردقة

وأوضح أن هناك انتعاشة في حركة السياحة الأوربية بفنادق الغردقة، ويأتي على رأسهم السياح الألمان التي تمثل 60% من السياح الأجانب الوافدة إلى الغردقة عبر عشرات رحلات الطيران يوميا.

السياح الألمان في الغردقة

وعبر عدد من السياح الألمان في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتهم بتواجدهم في الغردقة ومُشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عبر شاشات ضخمة على شواطئ الغردقة في أجواء رائعة في مدينة السحر والجمال.