مدارس الذكاء الاصطناعي 2024.. إليك المميزات وشروط القبول

مدارس الذكاء الاصطناعي 2024، واحدة من المدارس التي تندرج ضمن التخصص الأساسي في مدرسة ابدأ للعلوم التنقنية في بدر، إذ يعد الذكاء الاصطناعي التخصص الأساسي في المدرسة، ونستعرض لكم التقرير التالي مميزات المدرسة وشروط القبول.

مميزات مدارس الذكاء الاصطناعي 2024

وجاءت مميزات مدارس الذكاء الاصطناعي 2024 كالتالي:

- الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط ومواكبة التطور التكنولوجي، تطبق معايير الجودة العالمية.

- توفير الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب.

- توفير فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة.

- توفير شهادات الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين من جهات اعتماد دولية.

- توفير برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين.

- توفير ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين.

- مساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل داخل وخارج مصر.

شروط التقديم على مدارس الذكاء الاصطناعي 2024

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المراد التقديم فيه.

- أن لا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا.

المنهج الدراسي بمدارس الذكاء الاصطناعي 2024

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط القبول بمدارس الذكاء الاصطناعي 2024

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.