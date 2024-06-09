تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شوارع القاهرة والجيزة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، تقريرا عن الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

كثافات مرورية في عدة شوارع

ويشهد ميدان عبد المنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة، كما يوجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش من المظلات اتجاه منطقة وسط البلد، وكذلك الأمر عند الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، كما توجد كثافات مرورية متحركة على كوبري أكتوبر ومستمرة حتى منطقة العباسية، وتشهد غمرة في اتجاه العباسية سيولة مرورية.

ويوجد كثافات مرورية عند محور النصر وصولا إلى المنصة، كما تظهر كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر المتجه إلى وسط المدينة، أما عن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء فتشهد بعض الكثافات المرورية.

الحالة المرورية على الطريق الدائري

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، وكذلك الأمر عند محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان، أما عن طريق المريوطية والدائري فهناك سيولة مرورية للمتجه إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية، كما يوجد كثافات متحركة في شارع جامعة الدول العربية ومنطقة الدقي.