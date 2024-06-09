سعر كيلو الخرفان قائم اليوم بشوادر «التموين».. اعرف الأماكن بالقاهرة والجيزة

تشهد الأسواق المصرية حالة من الإقبال الشديد مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، إذ يسعى ملايين المواطنين على شراء الأضاحي الحية، تمهيدًا لإتمام عملية الذبح بعد صلاة عيد الأضحى يوم الأحد المقبل، وتعتبر الأضاحي من الخراف الأكثر إقبالًا من جانب المواطنين، لذا يزداد الاهتمام بمعرفة سعر كيلو الخرفان قائم اليوم في شوادر وزارة التموين.

سعر كيلو الخرفان قائم اليوم في شوادر وزارة التموين

وحرصت وزارة التموين على توفير كميات كبيرة من الخراف لتلبية احتياجات المواطنين، إذ تراوح سعر كيلو الخرفان قائم اليوم في شوادر وزارة التموين بين 180 وحتى 190 جنيهًا للكيلو القائم.

أماكن شوادر وزارة التموين لبيع الخرفان في القاهرة والمحافظات

كما حرصت وزارة التموين على توفير نحو 26 شادرًا لبيع الخرفان في القاهرة الكبرى المحافظات المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى:-

محافظة القاهرة والجيزة

- هايبر الطيران تقاطع شارع الطيران مع شارع مصطفى النحاس (مدينة نصر).

- شادر الحي السابع سوق 8.

- شادر هارون الرشيد - مصر الجديدة.

- شادر ثكنات المعادي بجوار محطة مترو الثكنات.

- شادر الطاهرة - أمام مسجد السيدة زينب.

- شادر باب الخلق - شارع بورسعيد .

- شادر أحمد عرابي المهندسين.

- شادر أكتوبر الجديد الحي السادس.

- شادر مخزن البساتين.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- شادر أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.