لو هتضحي في العيد.. اعرف أسعار الخرفان اليوم بمنافذ وزارتي الزراعة والتموين

أيام قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، والذي يستعد له المسلمون بشراء الأضاحي، وبالتالي يهتمون في هذه الفترة بمعرفة أسعار الخرفان اليوم نظرًا لانخفاض سعرها مقارنة بالعجول والمواشي.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الخرفان اليوم، وفق وزارة الزراعة والتموين ووفق تصريحات نقيب الفلاحين حسين أبو صدام في حديثه لبوابة الوطن.

أسعار الخرفان في التموين

وسجل سعر كيلو الخروف القائم في الشوادر التابعة لوزارة التموين، نحو 170 جنيها للكيلو القائم، ويصل متوسط وزن الخروف نحو 60 كيلو.

أسعار الأضاحي في مصر 2023 في أسواق الماشية

- يتراوح سعر الكيلو القائم من المواشي ما بين 130 إلى 135 جنيهاً.

- سجل سعر الكيلو القائم 135 جنيهًا للبقري.

- سجل سعر الكيلو القائم 125 جنيهًا للجاموسي.

- أسعار العجول التي تزن 450 كيلو، تقترب من 60 ألف جنيه.