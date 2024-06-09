«17 ألف طن بضائع».. تفاصيل حركة الواردات والصادرات بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر تواجد 8 سفن على أرصفة مواني الهيئة، مشيرا إلى تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1008 شاحنات، و272 سيارة.

تفاصيل حركة الواردات الصادرات

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، و520 شاحنة، و224 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، و488 شاحنة، و48 سيارة.

تداول 5200 طن بضائع في ميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين «الحرية 1»، و«بوسيدون إكسبريس»، بينما تغادر السفينة «الحرية 2»، فيما استقبل الميناء أمس العبارة «أمل»، وغادرت السفينتان «بوسيدون إكسبريس» و«أمل»، كما تم تداول 5200 طن بضائع و435 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، هي «بريدج»، و«كوين نفرتيتي»، و«آور» و«آيلة».

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة «درة جدة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2175 راكبا بموانيها.