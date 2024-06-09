تهديد صحي للنساء.. أعراض تشير إلى الإصابة بالنوبات القلبية في الستين

تعد مشاكل القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، إذ أنها من أكبر المخاطر الصحية التي تتعرض لها السيدات في الستينيات من عمرهن، وتوجد العديد من العلامات التي تظهر عليهن ويفكرن أنها مجرد أشياء عادية، لذا أوصت العديد من الدراسات السيدات بالتوجه إلى الطبيب فورا في حال الشعور بمجموعة من الأعراض تأتي في مقدمتها آلام الصدر.

الإصابة بأمراض القلب مع التقدم في العمر

الدكتور محمد نجيب، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، قال إن الكثير من النساء يشعرن بآلام الصدر المرتبطة بالنوبات القلبية، وتزداد هذه الأعراض مع التقدم في العمر، لافتا إلى أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية قدم إحصائيات مفاداها، أن ما يقرب من نصف البالغين من النساء يعانين من ارتفاع ضغط الدم المسبب لأمراض القلب، وواحدة فقط من كل أربعة بالغين يعانون منه ويمكن السيطرة عليه، إذ يزيد ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأكد «نجيب»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه بمجرد وصولهن إلى الستينيات من العمر، تبدأ حسابات أجسامهن في التغير، والمخاطر تزيد مع الوقت، لذلك يجب إدارة المشكلات الطبية من خلال علاج الأوعية الدموية وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع نسبة السكر في الدم وضغط الدم، لخفض فرص الإصابة بأمراض القلب، ناصح السيدات بضرورة الاهتمام بصحتهن واتباع نظام غذائي صحي والحصول على قسط كافٍ من النوم.

علامات تدل على مرض القلب عند النساء

وقدم بعض الأعراض المرتبطة بظهور أمراض القلب لدى النساء مع التقدم في العمر:

الإحساس بالصداع في الليل أكثر من النهار.

زغللة في العين.

خلل في هرمونات الجسد.

ضيق التنفس.

زرقان في الجسم.

انقطاع الطمث أحيانًا عند الفتيات.

عدم انتظام ضربات القلب.

العصبية والقلق سهولة الاستثارة.

خلل في الحركة والإتزان والإحساس.

خفض الإصابة بأمراض القلب

وأكد أن السمنة الزائدة من ضمن العلامات التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، خاصةً لدى النساء، لذلك لابد اهتمام السيدات بالعديد من الإجراءات للحفاظ على صحة القلب، حتى مع التقدم في العمر، وهي: