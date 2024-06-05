عادة غذائية تؤدي إلى إصابة الشباب بسرطان القولون.. طبيب يحذر

تناولت دراسة حديثة، أجراها مجموعة من الباحثين بجامعة ولاية أوهايو بأمريكا، تأثير النظام الغذائي عالي السكريات دون تناول ألياف على جسم الإنسان، وذلك بالاعتماد على عينات من الشباب وكبار السن، حسبما ذكره تقرير بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

خطورة تناول السكريات على القولون

كشفت نتائج الدراسة التي عُرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية (ASCO) في شيكاغو منذ أيام، أن استهلاك الكثير من السكريات دون تناول الألياف، التي تتواجد بشكل أساسي في الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، يتسبب في إنتاج بكتيريا في الأمعاء تسمى Fusobacterium تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون، خاصة لدى الشباب وصغار السن.

نصائح للوقاية من سرطان القولون

وفي إطار ما عرضته الدراسة، تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة خلال حديثها لـ«الوطن»، إن الاعتماد على نظام غذائي عالي السكريات يؤدي إلى حدوث التهابات في القولون وارتشاح المعدة؛ فضلًا عن التهابات المفاصل، مؤكدة أن تلك الالتهابات قد تؤدي بالأثر التراكمي إلى حدوث الأورام السرطانية في القولون إذا كان هناك استعداد جيثي.

كما تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف تؤدي إلى خلل في توازن الميكروبيوم المعوي، ما يؤدي كذلك إلى حدوث الالتهابات ومن ثم الإصابة بسرطان القولون، لذا نصحت عبد الوهاب بضرورة اتباع مجموعة من النصائح لوقاية نفسك من الإصابة بسرطان القولون، منها اتباع نظام غذائي متوان يحتوي على الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.

كما نصحت بتجنب تناول السكريات والأطعمة المقلية مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر والبعد عن الكسل والجلوس لفترات طويلة دون تحرك وتجنب العادات السيئة التي تضر الصحة كالتدخين.