لا تفتحوا النوافذ.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تهوية المنزل خلال الموجة الحارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير، يلجأ الكثيرون إلى فتح النوافذ آملا في دخول نسمة هواء إلى منازلهم، والتغلب على الموجة الحارة، فضلا عن محاولة تهوية البيوت التي تكون في حالة سخونة قصوى تزامنا مع درجات الحرارة المرتفعة، إلا أنه جرى الكشف أن ذلك ليس حلا مثاليا.

بحسب موقع «Dailyexpress»، فإن أحد أكثر المواضيع إثارة للخلاف في العالم، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على برودة المنزل من خلال فتح النوافذ، إلا أن داني ساتلمان، الخبير بإحدى شركات النوافذ العالمية «Plan-It Windows»، كشف عن مفاجأة في هذا الشأن.

ماذا يحدث عند فتح النوافذ خلال الموجة الحارة؟

ستالمان أكد أنه قد يكون من الأفضل إبقاء النوافذ مغلقة أثناء الموجة الحارة، موضحا: «خلال ارتفاع درجات الحرارة، يميل الكثيرين لفتح النوافذ والسماح للنسيم بالدخول، ولكننا نوصي بإبقاء النوافذ مغلقة إذا كانت تواجه الشمس مباشرة، وهذا يساعد في الحفاظ على درجات حرارة داخلية أكثر برودة عن طريق حجب الحرارة».

وأوضح: «إذا كنت تعاني من تراكم الحرارة، فتجنب فتح النوافذ خلال الجزء الأكثر سخونة في اليوم، وإذا أردت تهوية المنزل، فقط انتظر حتى تنخفض درجة الحرارة في المساء أو في الصباح الباكر، ما يمنع دخول الهواء الساخن ويساعد على تبريد بيتك بشكل أكثر فعالية».

«مادة نوافذهم يمكن أن تؤثر على التحكم في درجة الحرارة الداخلية»، هكذا أوضح الخبير، مضيفا: «النوافذ ذات الزجاج المزدوج أفضل في العزل ضد الحرارة من الخيارات ذات الزجاج المفرد، كما أن قرار فتح أو إغلاق النوافذ يجب أن يعتمد على الاتجاه الذي تواجهه».

متى تفتح النوافذ خلال الموجة الحارة لتهوية المنزل؟

ووجه الخبير العديد من النصائح بشأن فتح أو غلق النوافذ خلال الموجة الحارة، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

(1) إذا كانت لديك نوافذ مواجهة للجنوب، فيجب عليك إبقائها، جنبًا إلى جنب مع ستائرك، مغلقة طوال اليوم لمنع دخول الهواء الساخن.

(2) ضع المراوح مقابل النوافذ للمساعدة في دفع الهواء الساخن للخارج

(3) للحصول على هواء أكثر برودة، قم بترطيب المناشف، أو قم بتبريدها في الثلاجة، ثم ضعها بالقرب من المراوح.

(4) استخدام المناشف أو ملاءات السرير لتغطية النوافذ وحجب أشعة الشمس، مما يساعد على إبقاء الحرارة بالخارج.