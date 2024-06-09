«الأرصاد»: انكسار الموجة الحارة على محافظات شمال ووسط الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار موجة الطقس الشديد الحرارة على مدن ومحافظات شمال ووسط الصعيد، في حين تستمر الموجة الشديدة الحرارة مستمرة حتى الأسبوع المقبل على محافظات ومدن الجنوب.

انكسار الموجة الشديدة الحرارة على شمال الصعيد

وأشارت الهيئة في تقرير صادر عنها، إلى أنّ محافظات شمال ووسط الصعيد، تشهد انخفاضا في درجات الحرارة يتراوح بين 2 و3 درجات في حالة الطقس اليوم، بسبب تأثرها بامتداد الكتل الهوائية المعتدلة القادمة من شمال البلاد، مما يترتب عليه انكسار الموجة الشديدة الحرارة على تلك المحافظات، في حين تستمر محافظات جنوب الصيعد تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية الشديدة الحرارة، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة على شمال وسط الصعيد اليوم

ومن المتوقع أنّ تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد 9 يوينوعلى شمال وسط الصعيد اليوم، ما يلي:

الفيوم: الحرارة العظمى 37 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 37 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 37 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 38 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 39 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة على محافظات جنوب الصعيد ما يلي:

قنا: العظمى 42 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 43 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 44 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 42 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 44 الصغرى 24.

درجات الحرارة على جنوب سيناء والبحر الأحمر اليوم

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 9 يوينو، على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر فتسجل التالي:

شرم الشيخ: العظمى 38 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 39 الصغرى 28.

سفاجا: العظمى 38 الصغرى 27.

مرسي علم: العظمى 39 الصغرى 28.

سيوة: العظمى37 الصغرى 28.