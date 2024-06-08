«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم.. انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، متوقعة أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية.

نصائح لتجنب درجات الحرارة

وفي ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، نصحت الأرصاد الجوية باتباع الإرشادات التالية لتجنب حرارة الطقس:

- عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

- شرب الكثير من المياه والسوائل الباردة.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد تغيرات خلال يومي الأحد والاثنين، حيث يكون هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 32 درجة مئوية.