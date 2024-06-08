طبيب يفجر مفاجأة عن الموجة الحارة وعلاقتها بالمشكلات النفسية: غير متعلقة بالطقس

ارتفاع درجات الحرارة وصل في بعض المدن لأرقام غير مسبوقة، وذلك مع استمرار الموجة الحارة، التي سيطرت على البلاد خلال الأيام الماضية، لدرجة جعلت البعض حالته النفسية تتدهور.

الكثير من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعربوا بطرق كثيرة عن تغير حالتهم النفسية مع الموجة الحارة الأخيرة.

في التقرير التالي، نتحدث عن أسباب تغير الحالة النفسية لبعض الأشخاص، مع استمرار الموجة الحارة، إذ تحدث الدكتور أحمد بركات، استشاري الصحة النفسية، أن الأشخاص الذي يشعرون بالضيق من ارتفاع درجة الحرارة، يعانون في الأصل من مشكلات نفسية أخرى.

استشاري نفسي يوضح سبب الشعور بالضيق في الموجة الحارة

وأكد «بركات» في حديثه مع «الوطن»، أن تعبير البعض عن غضبه من الموجة الحارة، ما هو إلا تعبير عن مشكلات نفسية أخرى مدفونة بداخل الإنسان، ولا يتعلق بحالة الطقس، مضيفًا: «الضيق من وقت الحر بيوضح مشاكل نفسية تانية عند الشخص».

يرى «بركات» أن الأشخاص العاديين يحاولون البحث عن طرق، للتكيف مع الموجة الحارة، مثل الاستمتاع بالظاهرة عن طريق الذهاب إلى الشواطئ، وغيرها من الأشياء التي يمكن فعلها للهروب من الموجة الحارة.

ويذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، وضعت بعض الإرشادات في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، منها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب الكثير من المياه والسوائل الباردة، ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 32 درجة مئوية.