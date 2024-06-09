كل ما تريد معرفته عن انتخابات البرلمان الأوروبي.. اليوم آخر موعد للتصويت

تجرى انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم الأحد في عدة دول بعد أن بدأت الخميس الماضي في مملكة الأراضي المنخفضة هولندا التي كانت أول دولة أوروبية يجرى فيها التصويت.

آخر يوم في التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي

وبحسب موقع «يورو نيوز» فإن اليوم الأحد هو اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي، وبدأ اليونانيون التصويت بمشاركة دول أخرى في الانتخابات اليوم ومنها ألمانيا الاتحادية وجمهورية فرنسا، ويجرى اليوم الأحد التصويت في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.

تفاصيل عن انتخابات البرلمان الأوروبي

وتتم عملية انتخابات البرلمان الأوروبي لاختيار 720 نائبًا أوروبيًا للسنوات الخمس المقبلة ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 6 ملايين و372 ألفا و177 ناخبا منهم 45 ألفا و756 ناخبا يقيمون في الخارج.

مشاركة النمسا في انتخابات البرلمان الأوروبي

وفي النمسا يتم التصويت بانتخابات البرلمان الأوروبي في 9 آلاف و856 مركزا للاقتراع في جميع أنحاء النمسا وينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء.

مشاركة ألمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي

ويشارك نحو 61 مليون بألمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا، ويشارك اليوم ألمانيا في الانتخابات أيضا دول إيطاليا (منذ السبت)، بلجيكا، بلغاريا، الدنمارك، إستونيا، اليونان، فنلندا، فرنسا، كرواتيا، قبرص، ليتوانيا، لوكسمبورغ، المجر، النمسا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، السويد، إسبانيا، واليونان التي كانت أول بلد أوروبي فتحت فيه مكاتب الاقتراع اليوم الأحد.