سعر طن الذرة الصفراء في الأسواق اليوم الأحد 9-6-2024.. تبدأ من 11 ألف جنيه

شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 9-6-2024 حالة من الاستقرار، في جميع الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات معلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم

سجل سعر طن الذرة الصفراء المحلية 13 ألف جنيه للطن الواحد.

جاء سعر طن الذرة الرفيعة بقيمة تصل إلى 16 ألفا و700 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر الذرة الصفراء البرازيلي 12 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي 12 ألف للطن الواحد.

سعر الذرة البيضاء اليوم بالأسواق

سجل سعر طن الذرة البيضاء المحلية في الأسواق 12500 جنيه للطن الواحد.

جاء سعر طن الذرة العويجة في الأسواق بقيمة تصل 16 ألفا و700 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر طن قشر الصويا 11 ألفا و500 جنيه للطن الواحد.