سعر طن الذرة الصفراء في بورصة الدواجن اليوم.. «كم سجل الأرجنتيني؟»

شهد سعر طن الذرة الصفراء اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، استقرارًا ملحوظًا، لمختلف الأنواع في عدد من الأسواق وبورصة الدواجن، إذ استقر سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم في بورصة الدواجن، لسجل سعر الطن نحو 12 ألفًا و300 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر طن الذرة الصفراء اليوم الجمعة 7-6-2024، في مصر بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

سعر طن الذرة اليوم في بورصة الدواجن

- استقر سعر طن الذرة الأوكراني اليوم في بورصة الدواجن، ليسجل سعر الطن نحو 11 ألفًا و200 جنيه.

- استقر سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم في بورصة الدواجن، لسجل سعر الطن نحو 12 ألفًا و300 جنيه.

- استقر سعر طن الذرة البرازيلي اليوم في بورصة الدواجن، ليسجل سعر الطن نحو 12 ألفًا و300 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في بورصة الدواجن

- استقر سعر طن علف الصويا 46% اليوم في بورصة الدواجن، إذ سجل سعر الطن نحو 25 ألفًا و200 جنيه

- استقر سعر طن علف الصويا 44% اليوم في بورصة الدواجن، وسجل سعر الطن نحو 24 ألفًا و200 جنيه.