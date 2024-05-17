سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر.. «الأوكراني» يسجل 11 ألف جنيه

شهد سعر طن الذرة الصفراء اليوم الجمعة 17-5-2024، استقراراً ملحوظاً، في عدد من الأسواق بمختلف أنواعها، إذ استقر سعر طن الذرة البرازيلي اليوم في بورصة الدواجن، ليسجل سعر الطن نحو 12 ألفا و200 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر بمختلف أنواعها، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الذرة اليوم في مصر

- استقر سعر طن الذرة البيضاء، في الأسواق اليوم، ليسجل سعر الطن نحو 15803.85 جنيه.

- استقر سعر شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق اليوم، لتسجل نحو 873 جنيها.

سعر طن الذرة اليوم في بورصة الدواجن

- استقر سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم في بورصة الدواجن، لسجل سعر الطن نحو 12 ألفا و200 جنيه.

- استقر سعر طن الذرة البرازيلي اليوم في بورصة الدواجن، ليسجل سعر الطن نحو 12 ألفا و200 جنيه.

- استقر سعر طن الذرة الأوكراني اليوم في بورصة الدواجن، ليسجل سعر الطن نحو 11 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في بورصة الدواجن

- استقر سعر طن علف الصويا 46% اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 27 ألفا و300 جنيه

- استقر سعر طن علف الصويا 44% اليوم في بورصة الدواجن، وسجل سعر الطن نحو 26 ألفا و300 جنيه.