«زلزال مدمر خلال 8 أيام».. تحذير جديد من العالم الهولندي

لا يزال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، يفاجئ الجميع بتنبؤاته التي لا تتوقف في حدوث الزلازل والهزات الأرضية، إلا أن تلك المرة كانت مختلفة للغاية، إذ حذر بشعور بعض الأشخاص بأعراض كثيرة قد يظنها البعض أنها أعراض عادية.

ظهر العالم الهولندي عبر حسابه على منصة «إكس» يحذر فيه من ظاهرة هندسة الكواكب الحرجة التي شهدها الفضاء، وتؤثر على بعض الأشخاص، متمثلة في صورة صداع خفيف ودوخة وطنين بالأذن.

Today's planetary geometry as discussed in the latest forecast video. Light headache, dizziness and tinnitus can also be experienced near the time of this geometry.

