«زلزال مدمر خلال 8 أيام».. تحذير جديد من العالم الهولندي

لا يزال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، يفاجئ الجميع بتنبؤاته التي لا تتوقف في حدوث الزلازل والهزات الأرضية، إلا أن تلك المرة كانت مختلفة للغاية، إذ حذر بشعور بعض الأشخاص بأعراض كثيرة قد يظنها البعض أنها أعراض عادية.

ظاهرة هندسة الكواكب

ظهر العالم الهولندي عبر حسابه على منصة «إكس» يحذر فيه من ظاهرة هندسة الكواكب الحرجة التي شهدها الفضاء، وتؤثر على بعض الأشخاص، متمثلة في صورة صداع خفيف ودوخة وطنين بالأذن.

Today's planetary geometry as discussed in the latest forecast video. Light headache, dizziness and tinnitus can also be experienced near the time of this geometry.

Video part: https://t.co/BVfw7GO9ud pic.twitter.com/DcSzfBXq9H — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) June 4, 2024

وأتى هذا التحذير بعد، حديثه عن اقترانين يشملان عطارد والزهرة خلال الساعات الماضية، وهو ما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير، على الأرجح في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، وذلك بعد ظهور القمر الجديد في يوم 6 يونيو.

تأثير هندسة الكواكب على الإنسان

«هندسة الكواكب كما تمت مناقشتها في أحدث فيديو للتنبؤات يمكن أيضًا أن تسبب الصداع الخفيف والدوخة وطنين الأذن بالقرب من وقت تلك الهندسة الفضائية» وفق تغريدة للعالم الهولندي، عبر منصة «إكس»، مشيرًا إلى أن تلك الاقترانات الكوكبية التي كان قد ذكرها في نشرته الفلكية السابقة.

خلال الفترة المقبلة حتى يوم 11 يونيو، أكد العالم الهولندي، أنه من المحتمل حدوث زلزال كبير، بسبب الاقترانين الأول هو الأرض وعطارد والمشتري، والثاني هو الزهرة والشمس والأرض يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية لكنه لم يحدد مكان الوقوع، «يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى».

توقع زلزال قوي خلال الأيام المقبلة

هناك هزة أرضية كبيرة في حدود 7 درجات على مقياس ريختر، هكذا توقع العالم الهولندي قوة الزلزال القادم، قال: «من الصعب بعض الشيء تقدير ذلك لذا فإن تقديري هو أن الفترة من 6 إلى 8 يونيو هي الفترة الأكثر أهمية على الأرجح».