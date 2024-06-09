ظهور ثعبان برأسين في ولاية أمريكية.. وعالم زواحف: زواج الأقارب السبب

في واقعة نادرة، ظهر ثعبان برأسين من نوع الجُرذان الغربي يتجول تحت أحد شرفات منزل في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ عثر عليه صبيان وسلموه إلى إحدى المحميات الطبيعية هناك، وفقًا لما ذكرته وكالة CNN الأمريكية.

تنافس الرأسين على الطعام

تعامل مسؤولي محمية «شيبرد أوف ذا هيلز» في برانسون مع الثعبان ذوو الرأسين على أنه اثنين وليس ثعبان واحد، وأطلقوا عليه اسمين هما «تايجر وليلى»، وأكدوا أنه حيوان نادر للغاية ويبلغ من العمر حوالي 7 سنوات، وغالبًا لن يتمكن من البقاء على قيد الحياة إذ تُرك وحده في البرية، لأن الرأسين تتنافس على الطعام، ما قد يؤدي إلى موته في نهاية الأمر.

يُمكن أن يعيش هذا النوع النادر من الثعابين حتى سن 30 عاما، وقد يصل طوله إلى حوالي 6 أقدام، وذلك في حالة تلقي الرعاية الملائمة لحالته من خلال إطعام الرأسين بطريقة معينة حتى لا يشعر أحدهما بالتوتر لأنه لا يأكل، إذ أكد تقرير «سي إن إن»، أن مسؤولى المحمية يضعوا كوب صغير فوق رأس أحداهما حتى يتم إطعام الآخر، ومن أكثر الأمور المربكة التي يواجهوها خلال التعامل مع الثعبان عندما يحاول تايجر السير في اتجاه بينما تسير ليلى في اتجاه آخر.

سبب ظهور ثعبان برأسين

ولتفسير ظاهرة وجود ثعبان برأسين، أوضح جون كليوبفر،عالم الزواحف والبرمائيات الأمريكي، أن السبب وراء ذلك هو زواج الأقارب في أسر الثعابين؛ ما يؤدي إلى عدم انفصال توأم الثعبان أثناء نمو الجنين، وتسمي تلك الحالة بثنائية الرأس، حسب ما ذكر في موقع abc.