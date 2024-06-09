درجات مواد الثانوية العامة 2024.. اللغة العربية 80 والأحياء 60

تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبتين «علمي- أدبي»، غدا، الاثنين الموافق 10 يونيو، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، درجات مواد الثانوية العامة 2024، كما أوضحت توزيع درجات المواد للشعبتين العلمية والأدبية، لافتة إلى انتهاء ماراثون الامتحانات 20 يوليو2024.

درجات مواد الثانوية العامة 2024

وأشارت وزارة التعليم إلى أن درجات مواد الثانوية العامة 2024 الكلي يقدر بـ410 درجات، بعد انتهاء امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024.

تقسيم المجموع الكلي للشعبتين العلمية والأدبية

وأوضحت الوزارة أن تقسيم مجموع الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية «410 درجات» بعد انتهاء ماراثون الامتحانات في 20 يوليو يكون كالآتي:

- مادة اللغة العربية.. 80 درجة.

- مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية».. 50 درجة.

- مادة اللغات الأجنبية الثانية.. 40 درجة.

- مادة الأحياء.. 60 درجة.

- مادة التاريخ.. 60 درجة.

- مادة الفيزياء.. 60 درجة.

- مادة الجغرافيا.. 60 درجة.

- مادة الكيمياء.. 60 درجة.

- مادة الديناميكا.. 30 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق.. 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة.. 60 درجة.

- مادة التفاضل والتكامل.. 30 درجة.

- مادة علم النفس والاجتماع.. 60 درجة.

- مادة الجبر والهندسة الفراغية.. 30 درجة.

- مادة الإستاتيكا.. 30 درجة.