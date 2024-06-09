«النقل العام» تشغل خطوط أتوبيس خاصة لخدمة المناطق الترفيهية في عيد الأضحى

أعلن اللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة أنَّه سيتم تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس كخدمة خاصة خلال إجازة عيد الأضحى 2024 وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأوضح أنه تمّ اختيار عدد من السيارات من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وخدمات منطقة الاهرامات وأبو الهول وخدمات الحديقة الدولية بمدينة نصر وخدمات حديقتي الأزهر وبدر وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بمنطقة حلوان وخدمات منطقة القلعة بمصر القديمة، ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التي يقبل عليها المواطنون في العيد.

الرقابة الميدانية

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أنَّه تمّ تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى، سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية ) لاستمرار العمل خلال أيام إجازة العيد لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل.

وأشار إلى أنَّه تمّ تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني للسيارات (G.P.S) التي تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة، مؤكّدًا أنَّ غرفة عمليات الهيئة تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكل مرافقها بالقاهرة الكبرى.

تغطية كل الخطوط

وأضح أنَّه تمّ توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد، كما تمّ مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات وتحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية، وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد.