محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة الجمعيات الأهلية: «ادعوا لمصر»

ودع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حجاج قرعة الجمعيات الأهلية قبل سفرهم إلى مدينة القاهرة للسفر جوا عبر مطار القاهرة الدولي إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكد المحافظ أنه تقدم للحج لهذا العام 95 شخصًا من الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، وأسفرت القرعة العلنية التي جرت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة في أبريل الماضي، عن فوز 41 شخصًا منهم بتأشيرة حج، بجانب تخصيص تأشيرة للمشرف.

أتوبيس لنقل الحجاج بالمجان من مدينة العريش

أشار المحافظ إلى توفير سيارة أتوبيس لنقلهم بالمجان من مدينة العريش إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة طريقهم الى الأراضي الحجازية، مطالبًا الحجاج بالدعاء بالأمن والأمان لمصر بشكل عام ولسيناء بشكل خاص، خلال أداء مناسك الحج للموسم الحالي.

وشدد المحافظ على قيام الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بأية فيروسات أو عدوى، مع اتباع التعليمات والإرشادات خلال مناسك الحج والتنقلات والتي تضمن سلامتهم.

توزيع هدايا على الحجاج

من جانبه قال المحاسب علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إنه تم تقديم هدايا لكل الحجاج عبارة عن إحرام للحاج وإسدال للحاجة من وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب قيام المحافظة بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن بتوزيع العصائر والمياه على الحجاج قبل مغادرتهم مدينة العريش.