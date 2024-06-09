محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية لسيدة في أشمون

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم في مكتبه، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع لمطالبهم واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، وذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات.

صرف مساعدة مالية لسيدة

وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية لمواطنة بناحية سنتريس بأشمون مراعاة لظروفها المعيشية والاجتماعية الصعبة، مؤكدا استمرار المحافظة في تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وذلك تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر على الأصعدة كافة.

استجابة لشكاوى المواطنين

وكلف محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بدراسة شكوتين، أحدهما لمواطن بناحية أبنهس بمركز قويسنا، وأخرى لمدرس بناحية أشمون للفحص وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم.

فيما وجه المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة على الطبيعة لشكوى مواطن بناحية هورين ببركة السبع يلتمس إجراء إحلال وتجديد لمسجد والعرض عليه لاتخاذ اللازم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا أن بابه مفتوحا أمام جميع المواطنين دائمًا للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك في إطار اللوائح والقوانين.