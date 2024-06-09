«الصرف الصحي» بالقاهرة تحذر من خطورة إلقاء مخلفات الأضاحي بالشبكات

أعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار المهندس عادل حسن، إلى جاهزية الشركة الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات الصرف الصحي، وتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي في ظل زيادة التصرفات خلال أيام العيد، وكذا استمرار انتظام العمل بنظام الورديات بما يضمن تقديم كل الخدمات للمواطنين.

ترشيد استهلاك المياه

وأوضح رئيس صرف القاهرة الكبرى، أنّ فريق التوعية بالشركة يواصل حملات التوعية المائية في كل مناطق المحافظة؛ لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة، ومخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.

خط ساخن لتلقي الشكاوى

وفي سياق متصل، أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن غرفة الطوارئ والمتابعة تتابع سير العمل بكل مواقع الشركة، وكذلك رصد شكاوى المواطنين للتعامل معها في أسرع وقت ممكن، موضحا قنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الخط الساخن بالشركة، والذي يعمل على مدار الساعة من خلال الإتصال بالرقم 175 والصفحة الرسمية للشركة، والموقع الإلكتروني.