أسعار مصيف دهب 2024.. عروض مُغرية بالفنادق والكامبات

برمالها الذهبية المميزة، وشواطئ خليج العقبة الصافية، والحياة البدوية البسيطة، ومواقع الغوص المميزة بالشعاب المرجانية، يجذب مصيف دهب الزوار من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا المصريين لقضاء إجازة ممتعة، والاستمتاع بجمال المدينة الساحرة، والمحميات الطبيعية ومناطق الغوص المميزة بها، وجزيرة كورال، وخليجي اللاجونا وغزالة.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل أسعار مصيف دهب 2024، فضلًا عن أرخص فنادق دهب، وأسعار كامبات دهب 2024، وكم تكلفة رحلة إلى دهب؟ في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار مصيف دهب 2024

وتختلف أسعار مصيف دهب 2024 بحسب مكان الإقامة إذا كان فندق أو كامب ومدتها ومدى قرب مكان الإقامة من الشاطيء أو بعدها عنه، وعدد النجوم، حيث تختلف أسعار فنادق دهب خمس نجوم، عن أسعار فنادق دهب 3 نجوم، أو فنادق دهب 4 نجوم، وأيضًا أسعار كامبات دهب 2024، وكذلك فنادق دهب في الممشى.

حجز فنادق دهب بالجنيه المصري

تبدأ أسعار فنادق مدينة دهب 2024 من 600 جنيه مصري في الليلة الواحدة للفردين في الغرفة المزدوجة، وتصل إلى 2700 جنيه شاملة الإفطار، فيما يبدأ سعر الشاليه المكون من غرفة نوم وغرفة معيشة وحمام ومطبخ في الفنادق مع الإفطار وباربكيو وجاكوزي من 3 آلاف و400 جنيه للفردين البالغين في الليلة الواحدة.

وتبدأ أسعار الإقامة في الغرف الثلاثة بفنادق دهب 2024 بمحافظة جنوب سيناء، من 1200 جنيه، حسب عدد نجوم الفندق، وموقع الغرفة، ومشتملاته سواء بالإفطار، أو الوجبات الثلاث أو دون أي شئ.

أسعار كامبات دهب 2024

وتبدأ أسعار كامبات دهب 2024 من 80 جنيه للغرفة العادية في الليلة، و120 جنيه في الغرفة المزدوجة، و150 جنيه في الغرفة الثلاثية، وتصل إلى 350 جنيه في الكامبات المميزة.

حملات مكثفة على الشواطئ

وفي بيان صحفي، أعلنت محافظة جنوب سيناء، تكثيف حملات رفع الإشغالات، إذ يكثف اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب من الجولات المرورية على الممشى السياحي والشواطيء بصورة دورية، لرصد أي ملاحظات وتلافيها طوال فترة المصيف.