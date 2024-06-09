المولودية يلتقي باتحاد بسكرة في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الجزائري

يلتقي فريق مولودية الجزائر، بنظيره اتحاد بسكرة على «ملعب 18 فبراير»، بالجولة 29 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «دوري موبيليس»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بعد غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وكان مولودية الجزائر، تعادل سلبيا مع نظيره شباب بلوزداد على ملعب «نيلسون مانديلا»، في قمة الجولة الـ28 من «دوري موبيليس»، ليرتفع رصيد المولودية إلى 62 نقطة بالمركز الأول، بفارق 12 نقطة عن شباب بلوزداد، والنادي الرياضي القسنطيني صاحبي المركزين الثاني والثالث بنفس العدد من النقاط «50 نقطة».

وفي المقابل، أمام خسر اتحاد بسكرة أمام مولودية البيض، بنتيجة 1-2 على ملعب «زكريا مجدوب»، ليتجمد البيض عند النقطة 33 بالمركز الـ14.

مباريات الجولة 29 لبطولة الدوري الجزائري

ونرصد مواعيد مباريات الجولة 29 وقبل الأخيرة من بطولة الدور يالجزائري لكرة القدم «دوري موبيليس» التي تنطلق جميعها في نفس التوقيت عند دقات الساعة السابعة إلا ربع مساء بعد غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

خنشلة × نجم شباب مقرة على ملعب «عمار حمام».

وفاق سطيف× بارادو على ملعب «8 ماي(مايو) 1945».

اتحاد العاصمة×الاتحاد الرياضي السوفي.

شبيبة القبائل ×شبيبة الساورة على ملعب «أول نوفمبر 1954».

شباب بلوزداد×أولمبي الشلف على ملعب.

مولودية وهران×مولودية البيض على ملعب «أحمد زبانة».

بن عكنون× النادي الرياضي القسنطيني على ملعب 20 أوت (أغسطس) 1955.