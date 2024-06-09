«دينية النواب» تطالب بتطوير منطقة «طبطباي» بالمنيل

طالب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بضرورة الإسراع في الخطوات التنفيذية بشأن تطوير منطقة المنيل القديم «طبطباي»، بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة النائب أسامة العبد، وكيل اللجنة، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن تطوير المنطقة، بحضور ممثلين عن وزارات الأوقاف والتنمية المحلية، والتخطيط والمالية وهيئة صندوق التنمية الحضارية.

ضرورة تطوير المنطقة

وأكدت النائبة جيهان البيومي، أن هذه المنطقة في حاجة للتطوير، وأوصى الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشىون الدينية بمجلس النواب، بضرورة ترتيب زيارة من اللجنة للمنطقة، للوقوف على أهم مشكلات المنطقة، ودفع الجهات المعنية لعقد اجتماع لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت.