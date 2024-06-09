حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وظاهرة وحيدة مؤثرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، لافتة إلى انتهاء الموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف ومؤقت، بقيم تترواح من 3 إلى 5 درجات على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم الأحد، طقس حار على شمال البلاد، ويكون شديد الحرارة على جنوب «سيناء، والبلاد»، ومعتدل ليلا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب «سيناء، والصعيد».

ولفتت «الأرصاد» إلى أن الظاهرة الوحيدة المؤثرة في حالة الطقس اليوم، هي نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأحد 9-6-2024

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.