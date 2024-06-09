رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ قنا يفتتح مقر مكتب الشهر العقاري في مركز دشنا

كتب:

رجب آدم
01:53 م | الأحد 09 يونيو 2024
جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا، وذلك بحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار علي أنور رئيس محكمة دشنا، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر، وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل.

مواكبة الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي

وقال محافظ قنا، إن افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق المطور من ضمن الخدمات الاجتماعية التي تحرص الحكومة المصرية علي تقديمها للمواطنين بصورة جيدة وذلك بالتعاون بين وزارة العدل والمحافظة، مشيدا بجهود وزارة العدل لإنشاء وتطوير مقرات جديدة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي فى سبيل التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد، وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.

اقرأ المزيد:

محافظ قنا يتابع مع الأجهزة التنفيذية الاستعدادات النهائية للثانوية العامة

محافظ قنا يتابع مستجدات العمل في ملف تقنين أراضي الدولة

محافظ قنا يشهد إنزال نصف مليون زريعة سمك بلطي بنهر النيل 

محافظ قنا يبحث إنشاء شركة مساهمة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة

محافظ قنا يوجه بتذليل العقبات للانتهاء من مشروعات «حياة كريمة»

محافظ قنا: نسعى لتهيئة الأجواء لخلق مناخ استثماري جاذب وزيادة نسب التشغيل
بقلم رجب آدم