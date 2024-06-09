محافظ قنا يفتتح مقر مكتب الشهر العقاري في مركز دشنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا، وذلك بحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار علي أنور رئيس محكمة دشنا، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر، وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل.

مواكبة الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي

وقال محافظ قنا، إن افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق المطور من ضمن الخدمات الاجتماعية التي تحرص الحكومة المصرية علي تقديمها للمواطنين بصورة جيدة وذلك بالتعاون بين وزارة العدل والمحافظة، مشيدا بجهود وزارة العدل لإنشاء وتطوير مقرات جديدة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي فى سبيل التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد، وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.