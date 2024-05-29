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محافظ قنا يتابع مستجدات العمل في ملف تقنين أراضي الدولة

كتب:

رجب آدم
06:41 م | الأربعاء 29 مايو 2024
محافظ قنا

محافظ قنا

تابع أشرف الداودي محافظ قنا ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك في إطار حرصه على حصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقًا للقانون.

اجتماع لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

وعقد الداودي اجتماعًا مع المعنيين بهذا الملف، مُشدّدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من كل الملفات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بِاسترداد أراضي الدولة والاستفادة منها في مشروعات تنموية.

توفير المزيد من التيسيرات للمواطنين

أشار محافظ قنا إلى أنّ الجهود تُبذل لتذليل جميع المعوقات وتوفير المزيد من التيسيرات للمواطنين، لضمان تقنين أوضاعهم بشكل سريع وفعّال.

وأكد أنّ تقنين أراضي أملاك الدولة يُسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمل جديدة، ممّا يُعزّز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

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