فيلم السرب يتصدر قائمة الإيرادات بـ319 ألف جنيه خلال 24 ساعة

يواصل فيلم السرب تصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ احتل تصدر المركز الأول ولا يزال يحقق نجاحات مستمرة وتصاعد في إيراداته منذ طرحه ضمن موسم أفلام عيد الفطر، ومن المقرر أن يستمر ضمن أفلام عيد الأضحى.

إيرادات فيلم السرب بدور العرض

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أنّ فيلم السرب حقق أمس السبت نحو 319 ألف جنيه، محتلًا المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة في السينمات.

قصة فيلم السرب

السرب فيلم يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

أبطال فيلم السرب

ويشارك في بطولة فيلم السرب عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، وكريم فهمي، ومحمد ممدوح، وشريف منير، ونيللى كريم، ومحمود عبدالمغني، وهند صبري، وصبا مبارك، وعدد آخر من ضيوف الشرف من اخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبدالحليم.