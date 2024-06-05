فيلم «السرب» يقترب من تحقيق 40 مليون جنيه إيرادات.. تفاصيل

يحتفظ فيلم السرب بالمركز الأول في قائمة إيرادات الأفلام المصرية بشباك التذاكر، إذ نجح في تحقيق إيرادات 300 ألف جنيه الأربعاء في دور العرض، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وقارب إجمالي إيرادات فيلم السرب من تحقيق الـ 40 مليون جنيه، منذ بداية عرضه في جميع السينمات في مصر، وحتى الآن.

تفاصيل فيلم السرب

فيلم السرب من تأليف عمر عبد الحليم، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ويجمع في بطولته كلا من أحمد السقا، محمد ممدوح، شريف منير، نيللي كريم، محمود عبد المغني، صبا مبارك بالإضافة إلى مصطفى فهمي، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف: آسر ياسين، أحمد فهمي، محمد فراج، أحمد حاتم، كريم فهمي وعمرو عبد الجليل.

أحداث فيلم السرب

السرب فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.