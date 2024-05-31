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فيلم السرب يتصدر إيرادات شباك التذاكر أمس بإيرادات 646 ألف جنيه

كتب:

هبة أمين
02:14 م | الجمعة 31 مايو 2024
أبطال فيلم السرب

أبطال فيلم السرب

حقق فيلم السرب، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس بلغت 645 ألفا و790 جنيها، ليتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم السرب، على مدار 4 أسابيع عرض نحو 38 مليون جنيه، وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية وذلك منذ انطلاق عرضه بجميع دور العرض.

أبطال فيلم السرب

ويضم فيلم السرب مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، آسر ياسين، محمد ممدوح، نيللي كريم، صبا مبارك، دياب، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، محمود عبد المغني وشريف منير، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد جلال.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم السرب عن أحداث حقيقية عام 2015، جسدت ملحمة وطنية قامت بها القوات الجوية للرد على اختطاف جماعة داعش الإرهابية عدد من المصريين في ليبيا وإزهاق أرواحهم بطريقة بشعة، ونجح رجال الجيش المصري في مهمته الوطنية والرد بشكل قوي وحاسم.

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بقلم هبة أمين