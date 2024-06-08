فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. حقق 465 ألفًا و889 جنيهًا في يوم

يواصل فيلم السرب تصدر إيرادات شباك التذاكر، الذي لايزال يحقق نجاحات مستمرة وتصاعد في إيراداته منذ طرحه ضمن موسم أفلام عيد الفطر، ومن المقرر أن يستمر ضمن أفلام عيد الأضحى أيضا بجانب أفلام «اللعب مع العيال، ولاد رزق 3، عصابة الماكس، أهل الكهف».

إيرادات فيلم السرب في شباك التذاكر

وكشف مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم السرب حقق أمس الجمعة نحو 465 ألفًا و889 جنيهًا محتلا المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة في السينمات.

أبطال فيلم السرب

ويشارك فى بطولة فيلم السرب عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، كريم فهمي، محمد ممدوح، شريف منير، نيللى كريم، محمود عبدالمغني، هند صبري، صبا مبارك، وعدد آخر من ضيوف الشرف من اخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبدالحليم.