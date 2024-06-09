«آي صاغة»: 0.5% تراجعا في أسعار الذهب المحلية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.3% في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية وإعلان الصين كسر سلسلة مشترياتها من الذهب في مايو الماضي.

تراجع أسعار الذهب

وقال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3095 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 34 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2293 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3537 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2653 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2064 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24760 جنيهًا.

البورصة العالمة تتلقى ضربتين خلال تعاملات الأحد الماضي

وأوضح أنّ الذهب في البورصة العالمية تلقى ضربتين كبيرتين في تعاملات يوم الجمعة، أدى لانخفاض أسعار الذهب بنسبة 3.3%، وهو أكبر تراجع يومي منذ عام 2020، وذلك بفعل بيانات التوظيف الأمريكية التي عززت من استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة، بجانب بيانات أظهرت وقف البنك المركزي الصيني عن كسر موجة الشراء المستمرة للذهب التي استمرت 18 شهرًا.