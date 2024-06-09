تراجع الذهب وارتفاع الدولار.. ماذا يحدث في الأسواق العالمية؟

حقق سعر الدولار عالميا مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى تقرير الوظائف القوي إلى تهدئة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل.

وقال موقع «إنفيستينج»، إنه من المقرر أن يُعقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لمدة يومين الأسبوع المقبل، حيث تشير أغلب التوقعات إلى الابتعاد عن رفع الفائدة خلال الاجتماع الحالي، خاصة أن البيانات أظهرت انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات.

وانخفضت احتمالات المستثمرين والمحللين باتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض معدل أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 45%.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المتوقع أن تحدث 3 تخفيضات لهذا العام خلال تصريحات سابقة، ولكن التضخم العنيد وسوق الوظائف القوي يشيران إلى أن الاقتصاد لا يحتاج إلى أي مساعدة من تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة.

توقعات أسعار الذهب

وقال بنك مورجان ستانلي، إنه من المتوقع أن ينخفض الدولار الأمريكي بسبب مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو إذا كان يتخذ الاتجاه السلبي، أمّا عن الذهب فقد تضرر بشدة يوم الجمعة من بيانات التوظيف القوية وأنباء عن توقف سلسلة شراء الصين للذهب للمرة الأولى في 18 شهر.

ويترقب الذهب بيانات التضخم الأسبوع المقبل لتحديد وجهة بعد تكبده خسائر قوية يوم الجمعة.

وتشير أسواق الذهب إلى اتجاه أسهم الذهب إلى الانخفاض، وهذا ليس بالأمر المفاجئ، حيث نصح الخبراء المستثمرين للاتجاه نحو الفضة أو النحاس، لأن الذهب سيأخذ فترة استراحة في الفترة المقبلة.