محافظ الجيزة خلال اجتماع وزير التنمية المحلية: نرفع 12 ألف طن مخلفات يوميا

قال أحمد راشد محافظ الجيزة إنَّ المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة، الذي يأتي على رأس أولويات أجندة العمل اليومية، مؤكّدًا الدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية وذات الكثافات السكانية العالية لتحسين مستوى النظافة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها.

تحسين مستوى النظافة

وأشار إلى أنَّه يتمّ رفع 12 ألف طن مخلفات يوميًا من شوارع المحافظة، لافتًا إلى وجود العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن منظومة المخلفات الصلبة التي ستسهم في تحسين مستوى النظافة بالمحافظة لخدمة المواطنين.

بدوره أكّد هشام آمنة وزير التنمية المحلية اهتمام رئيس الجمهورية بملف النظافة في جميع المحافظات ورفع كفاءة منظومة النظافة بصورة مستمرة، خاصة في محافظة الجيزة التي تشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

متابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات دوريًا

وأكّد وزير التنمية المحلية أهمية ملف النظافة، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تجري على أرض المحافظة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى النظافة بجميع الشوارع والميادين في جميع أنحاء المحافظة، ونيل رضا المواطن.

وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على متابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات بالجيزة بشكل دوري، لضمان تحقيق أفضل النتائج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.