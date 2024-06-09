بروتوكول تعاون بين «التأمين الاجتماعي» وبنك مصر

وَقّع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينانس»، بروتوكول تعاون مشترك.

خلال مراسم التوقيع، أوضح «عوض» أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي، وتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة، بهدف التيسير على المواطنين، ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأضاف أن بموجب هذا البروتوكول، يسدد العميل إلكترونيا عن طريق البطاقة الإئتمانية أو المحفظة الإلكترونية بدون أي تداول نقدي، أو تدخل يدوي.

وتابع «عوض»، أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد، الذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها، تحقيقا لمبادئ الحوكمة وتحسين الآداء، وتحييد العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.

وصرح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن توقيع البروتوكول يعد تعزيزا لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري، تماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية، كما يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات، التي تتواكب مع رؤية مصر 2030.

ويسعى بنك مصر في إطار إستراتيجيته للتحول الرقمي، إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري، تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، بدلا من استخدام النقد.