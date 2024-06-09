مجموع درجات الثانوية العامة 2024.. الامتحانات تنطلق غدا بالمواد غير الأساسية

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، غدًا، إذ يؤدي طلاب الشُعبتين العلمية والأدبية، امتحاناتهم المواد غير المُضافة للمجموع، ثم تُستأنف الامتحانات بالمواد الأساسية عقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تُحسب عليها مجموع درجات الثانوية العامة.

مجموع درجات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموع درجات الثانوية العامة 2024 وتوزيع درجات المواد للشعبتين العلمية والأدبية، موضحة أنّ المجموع الكلي 410 درجات، ترصدها «الوطن»، خلال النقاط التالية:

- 410 درجات المجموع الكلي للثانوية العامة 2024.

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغات الأجنبية الأولى 50 درجة.

- مادة اللغات الأجنبية الثانية 40 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

- مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة.

- مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

- مادة الاستاتيكا 30 درجة.

- مادة الديناميكا 30 درجة.