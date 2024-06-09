يحق للحاصلين على شهادة دبلوم فني معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الالتحاق ببعض الكليات المتاحة بعد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2024.

الكليات المتاحة بعد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2024

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الكليات المتاحة بعد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2024، وجاءت كالتالي:

- كلية الهندسة، بشرط عمل المعادلة والنجاح فيها.

- الكليات التكنولوجية الحديثة.

- كلية التجارة.

- كلية التربية.

شروط الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2024

وتُبين السطور التالية، شروط ومميزات الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2024، وجاءت كالتالي:

- أن يستوفي الحد الأدني للتنسيق.

- أن يكون الحد الأدني لمجموع الدرجات بالشهادة الإعدادية 270 درجة.

- اجتياز الاختبار التحريري.

مميزات الالتحاق بمدرسة مياه الشرب

- يتسلم الطالب زيًا موحدًا وجهاز تابلت بجانب الكتب الدراسية.

- يحصل الطالب على فرصة تدريب أثناء الدرسة وفي فترة الإجازة الصيفية.

- التدريبات تتم في شركات المياه لصقل مهارات الطالب.

- المدرسة مزودة بعدد من المكاتب الإدارية وغرفة التربية الرياضية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وغرفة المكتبة وبها أنواع مختلفة من الكتب في مختلف التخصصات.

- يتوافربالمدرسة فصول مكيفة مزودة بشاشات عرض إلكترونية لتبسيط عملية الشرح للطلاب.

- يجري تعليم الطالب تنقيه المياه.

- مراحل معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى أسمدة.

- خريجو المدرسة يؤكونوا مؤهلين للعمل في شركات المياه.